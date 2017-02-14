Гекдениз Карадениз выразил желание начать тренерскую карьеру в России

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз раскритиковал российских футболистов за отношение к тренировкам. Игрок выразил желание начать тренерскую карьеру в России.

«В Турции лучший — Арда Туран. В России, извините, назвать не могу. Я раньше критиковал ваших игроков — и продолжаю это делать. Они не очень любят работать. Не могу назвать никого, чей уровень был бы сейчас идеально высок. Нравился Кокорин, когда начал выступать за «Динамо». Теперь же он движется не вперед, а назад. Дзюба? Возможно, но он не полностью раскрывает свой талант. Для России их уровня достаточно, для Европы — мало. Таких, как Аршавин, сейчас нет, и это очень большой минус для вашей сборной, для клубов. Молодых талантов много, однако их мозги не настроены на работу.

Что же делать тренерам сборной России? Не все так просто. Настоящий тренер сумеет получить отдачу от любого игрока, если правильно его использует. Раскроет лучшие качества, сгладит худшие. Хороший специалист способен сделать сильной среднюю команду, плохой сильную сделает слабой. Он капитан — куда направит штурвал, туда корабль и поплывет. Если Аллах позволит мне стать тренером, с удовольствием начал бы работу именно в России. Дал себе такое обещание, потому что мне небезразличен российский футбол. Остальное зависит от Всевышнего», — цитирует Карадениза источник.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Советский спорт