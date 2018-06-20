Гарет Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что заработал вывих плеча во время пробежки на базе команды в Выхино в преддверии матча ЧМ-2018 против Панамы. Он заявил, что очень расстроен этим фактом.

«Похоже, я не смогу столь активно праздновать голы сборной Англии в будущем.

Доктор четко дал понять, что победный жест с взмахиванием кулаков в воздухе недопустим.

Хорошо, что это произошло так, а не с кем-то из игроков. Немного расстроен, так как я шел на рекордное время в забеге на 10 км», – сказал Саутгейт.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт FA