Гарет Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что заработал вывих плеча во время пробежки на базе команды в Выхино в преддверии матча ЧМ-2018 против Панамы. Он заявил, что очень расстроен этим фактом.

«Похоже, я не смогу столь активно праздновать голы сборной Англии в будущем.

Доктор четко дал понять, что победный жест с взмахиванием кулаков в воздухе недопустим.

Хорошо, что это произошло так, а не с кем-то из игроков. Немного расстроен, так как я шел на рекордное время в забеге на 10 км», – сказал Саутгейт.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт FA

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Harry Kane Cap

Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Харри Кейн

Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Harry Edward Kane;

Харри Кейн: «Думаю, сборная Англии может одержать победу на ЧМ-2018»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 