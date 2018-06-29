Гарет Саутгейт: «Готовиться к сериям пенальти на чемпионате мира начали еще в марте»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Бельгии (0:1) рассказал о главных задачах, которые решала команда в матче третьего тура группового раунда ЧМ-2018. Англичане вышли в плей-офф со второго места в квартете G.

«Игра стала хорошим испытанием. Было заранее понятно, что футбол в этой встрече будет более высокого уровня, чем в предыдущих. Хоть и мы, и Бельгия сделали много замен, — отметил Гарет Саутгейт. — Соперники много контролировали мяч, уверенно переходили из обороны, но голевых шансов, на мой взгляд, у нас и соперников оказалось поровну. Мы имели хорошие шансы отыграться. Несмотря на поражение я считаю, что Англия провела весьма достойный матч».

«Проигрывать мы не любим и делали все возможное для того, чтоб отыграться. Хотя задачи на этот матч у меня были другие. Понимаю, за это будут критиковать, но мне надо было дать возможность выйти на поле тем, кто до этого сидел на скамейке и с другой стороны предоставить отдых в преддверии плей-офф остальным, — признался главный тренер англичан. — Нам требовалось учесть все – физическую готовность, их тактические особенности и еще много деталей. Замечу, что четыре дня назад мы провели матч на сильной жаре, футболисты потратили много сил. Главный тренер всегда должен видеть стратегическую картину и принимать решения, исходя из основных факторов. Допустим, выпусти я Харри Кейна и прыгни ему кто-то в колено, тональность могла быть совсем другой. Да, после поражения не все эти решения понимают и принимают, я знаю, что будут критиковать. Но комфортно себя при этом чувствую».

Высказал свое мнение Саутгейт и о будущем сопернике Англии в 1/8 финала: «Матч с Колумбией получится уже совсем другим по накалу. Это уже игра на выбывание, возможно, придется играть и дополнительное время. С нетерпением ждем следующего матча. Замечу, что важные уроки сборная Англия вынесла после поражения от Бельгии. Мы знаем, над чем надо еще поработать, чтобы прибавлять. Будем ли готовиться к серии пенальти? Думаю, начни мы этим заниматься сейчас, было б уже поздно. Мы заранее предусматривали такое развитие событий, поэтому изучать вопрос и планомерно работать к возможным сериям пенальти на чемпионате мира начали еще в марте».

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Текст: Максим Михалко

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Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»