Гарет Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала менее напряженной»

Бэйл доволен уходом Криштиану из Мадрида. Он считает, что теперь «Реал» стал настоящей командой.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал об изменениях в команде после ухода из клуба Криштиану Роналду, который минувшим летом перебрался в туринский «Ювентус», до этого проведя девять лет в стане «сливочных».

«Определённо после ухода из клуба такого большого игрока всё будет немного по-другому. Возможно, теперь атмосфера более расслабленная, чем была ранее. Думаю, сейчас мы в большей степени команда, потому что работаем как единый механизм, а не играем на одного футболиста», — заявил валлиец.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 4 матчах испанской Примеры, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail