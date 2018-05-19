«Галатасарай» в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции

«Галатасарай» на выезде обыграл «Гезтепе» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Турции и выиграл турнир. И установил рекорд чемпионата Турции.

Единственным голом в составе гостей отметился французский нападающий Бафетимби Гомис, реализовавший пенальти.

«Галатасарай» набрал 72 очка и на три балла опередил «Фенербахче» и «Истанбул Башакшекир» в итоговой турнирной таблице турецкого чемпионата. Команда Фатиха Терима улучшила рекорд по чемпионским титулам, выиграв внутреннее первенство в 21-й раз в истории. У «Фенербахче» 19 титулов, у «Бешикташа» — 15.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»