«Галатасарай» в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции

Автор: Михаил Серебряков 0

Galatasaray

«Галатасарай» на выезде обыграл «Гезтепе» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Турции и выиграл турнир. И установил рекорд чемпионата Турции.

Единственным голом в составе гостей отметился французский нападающий Бафетимби Гомис, реализовавший пенальти.

«Галатасарай» набрал 72 очка и на три балла опередил «Фенербахче» и «Истанбул Башакшекир» в итоговой турнирной таблице турецкого чемпионата. Команда Фатиха Терима улучшила рекорд по чемпионским титулам, выиграв внутреннее первенство в 21-й раз в истории. У «Фенербахче» 19 титулов, у «Бешикташа» — 15.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Fenerbahçe

«Фенербахче» проведет 3 матча без зрителей из-за беспорядков на игре с «Бешикташем»

BEŞİKTAŞ

«Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне

Bernard

Хавбек «Шахтера» Бернард подписал предварительный контракт с «Миланом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 