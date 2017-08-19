Габи посоветовал Диего Косте уважать «Челси»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Диего Коста

Капитан «Атлетико» Габи рассказал о возможном переходе нападающего «Челси» Диего Косты в испанский клуб. Он прокомментировал мнение Косты о том, что «Челси» должен проявить к нему уважение и отпустить в «Атлетико».

«Как я понимаю, «Атлетико» хочет подписать Диего. Он же, в свою очередь, хочет присоединиться к нам. Однако «Челси» пока не определился по этому вопросу окончательно. А когда вы являетесь частью клуба, то должны уважать команду и стараться покидать ее наилучшим образом», – заявил 34-летний испанец.

Диего принял решение покинуть англичан из-за того, что главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте не рассчитывает на него в новом сезоне. Ранее 28-летний форвард выступал за мадридцев с 2010 по 2014 годы, выиграв с «Атлетико» чемпионат Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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