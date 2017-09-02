Футболисты сборной России сделали Станиславу Черчесову подарок

Автор: Владимир Шевелев 0

Черчесов

Футболисты сборной России перед тренировкой в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо» поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с днем рождения.

Специалисту подарили игровую футболку с 54-м номером. Черчесову исполнилось 54 года сегодня, 2 сентября. Специалист работает с национальной командой с августа 2016 года.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки», будет бесплатным.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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