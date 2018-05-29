Футболисты «Реала» высказали претензии Криштиану Роналду из-за его публичного намека на возможный уход из клуба

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Футболисты «Реала» были в ярости от слов нападающего Криштиану Роналду, который намекнул на свой уход из клуба после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (3:1). После матча португалец заявил о том, что не исключает сценария, по которому он перейдет в другую команду этим летом.

«Футболисты высказали Роналду вежливый, но серьезный упрек в раздевалке. Они сердитым тоном заявили: «Реал» выше любого игрока. Такие вещи говорят в раздевалке, а не публично или после победы в Лиге чемпионов.

Гнев продолжился и это удивительно. В субботу вечером было больше разговоров о заявлениях Роналду, чем о подвигах «Реала», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Фото: Global Look Press
Источник:  Tribalfootball

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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