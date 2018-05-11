Футболисты «ПСЖ» требуют у руководства выплатить бонусы Хатему Бен-Арфа

Игроки «ПСЖ» потребовали у руководства клуба выплатить Хатему Бен-Арфа бонус за победу в чемпионате Франции. Руководство же французского клуба отказывается выполнить требование футболистов.

В нынешнем сезоне Бен-Арфа ни разу не появился на поле в составе «ПСЖ» из-за конфликта с главным тренером Унаи Эмери.

Француз играет в «ПСЖ» с июля 2016 года. Всего в составе парижской команды Хатем провёл 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Его контракт с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe