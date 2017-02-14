Футболисты «Луча-Энергии» бойкотируют тренировки из-за долгов

В связи с задержками выплат зарплат и премиальных, игроки владивостокского клуба саботируют тренировки на втором сборе. Решение принято всей командой.

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты впервые не вышли на тренировки из-за задержек по зарплате. Теперь под угрозой проведение турецкого сбора.

Это решение прокомментировал нападающий «желто-синих» Илья Михалев: «Сейчас мы разъехались по домам, 16 февраля должны прилететь на сборы, но тренироваться не будем. Ранее мы говорили свои условия, но пока ничего не выполнилось. О бойкоте мы всей командой договаривались еще на первом сборе, поэтому проблем с этим не будет».

«Долги очень большие: на данный момент должны зарплату за четыре месяца и премиальные за два года, — продолжает игрок. — Сами видите, что ситуация критическая, но о разрывах контрактов речи не идет. Сейчас собрался хороший коллектив, команда, которая без финансирования неплохо выступает. Если бы этой команде дать немного финансирования, результат был бы еще лучше».

Ранее пресс-атташе «Луча» Андрей Вялков заявил, что, несмотря на долги по зарплате, о снятии с чемпионата речи не идет.

Второй зимний учебно-тренировочный сбор «Луча-Энергии» начнется в турецкой Ларе 16 февраля. В ФНЛ дальневосточники с 27 очками идут на девятом месте после 24 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС