Футболисты «Локомотива» снялись в сериале «Вне игры»

Футболисты столичного «Локомотива» приняли участие в съемках нового сериала про футбол под названием «Вне игры». Премьера первого сезона запланирована на эту весну.

Главная сюжетная линия выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила (Ростислав Бершауэр) и фаната ФК «Локомотив» Саши (Никита Павленко). Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги (Анна Тараторкина), матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко (Николай Калинычев), которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.

В основе сюжета – реальный опыт главного автора Руслана Хачмамука. Он, как и главный герой сериала, несколько лет проработал скаутом в футбольном клубе ЦСКА, искал талантливых игроков для футбольной школы.

Съемки первого сезона прошли летом 2017 года, в том числе на стадионе и в академии «Локомотива». В сериале самих себя сыграли футболисты «Локомотива» Гильерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов. В проекте также задействована настоящая футбольная команда «Локомотив», а все роли детей-футболистов исполняют действующие игроки юношеской лиги.

«Конечно, это не фильм про «Локомотив» — многие ситуации откровенно фантастические и гротескные. Но нам нравится формат, предложенный̆ студией Start.ru: в сериале в обычную жизнь наших героев будет вплетено повествование о футболе, олицетворенном нашим брендом. У широкой аудитории появится возможность узнать о футболе чуть больше в привычном формате, а для активных болельщиков – это откровенный, интересный разговор о насущных проблемах в необычном художественном стиле», — сказал президент столичного клуба Илья Геркус.

Премьеру сериала можно будет посмотреть на видеосервисе Start.ru

Фото и видео: Start.ru

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