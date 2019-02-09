Футболисты «Кальяри» не могли покинуть базу из-за акции протеста итальянских фермеров

Игроки итальянского «Кальяри» оказались заблокированы на собственной тренировочной базе. Ее окружили протестующие фермеры в знак протеста против повышения цен на молоко.

Футболисты «Кальяри» оказались заблокированными на тренировочной базе. Здание окружили местные фермеры, протестующие из-за цен на молоко, сообщают итальянские СМИ.

Игроки «Кальяри» должны были выехать в аэропорт, чтобы отправиться на очередной матч Серии А с «Миланом». Из-за протестующих футболисты не смогли покинуть тренировочную базу. Около сотни участников акции припарковали автомобили на въезде, а также выливают молоко на дорогу.

На место происшествия прибыли полицейские. Протестующие требовали, чтобы им разрешили провести переговоры с футболистами, тренерами и руководством клуба. Они хотели, чтобы «Кальяри» отказался от матча с «Миланом», который состоится завтра, 10 февраля.

Фермеры согласились выпустить автобус с командой только после того, как несколько игроков «Кальяри» заверили протестующих в поддержке.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia