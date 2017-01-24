Футболисты «Челси» просят Конте приобрести Джо Харта, в случае ухода Тибо Куртуа

«Челси» нашел замену Тибо Куртуа. В случае ухода бельгийца «синие» намерены заполучить Джо Харта.

Лондонский «Челси» может приобрести голкипера «Торино» Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Напомним, летом клуб может покинуть Тибо Куртуа, и «пенсионеры» подыскивают замену на случай его ухода. Футболисты клуба порекомендовали Антонио Конте английского вратаря, утверждают британские СМИ. Они уверены, что Харт сможет достойно заменить бельгийца.

Напомним, в «Манчестер Сити» не рассчитывают на голкипера. «Горожане» готовы продать вратаря клубу, который предложит достойную цену.

Также сообщается, что «Торино» сделает все, чтобы выкупить контракт англичанина, однако остаются сомнения – имеется ли желание у самого Джо связать свое будущее с командой, которая не является грандом.

Куртуа присоединился присоединился к «Челси» в 2011 году, перейдя в стан лондонского клуба из «Генка». После трансфера в Англию, бельгийский голкипер провел 3 сезона в аренде в мадридском «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun