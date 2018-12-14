Футболистам «Спартака» запретили общаться со СМИ, Андрей Аршавин возвращается в «Зенит», Мохамед Салах – лучший игрок Африки в 2018 году. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Мохамед Салах

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 декабря.

1. Салах – лучший игрок Африки в 2018 году

Эта награда присуждается с 1992 года.

2. «Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Сумма трансфера должна составить около 7 млн евро.

3. Андрей Аршавин займет административную должность в «Зените»

Конкретный род деятельности Аршавина пока неизвестен.

4. Экс-игрок сборной Уругвая обновил мировой рекорд

Себастьян Абреу в очередной раз сменил команду.

5. Зе Луиш: «Нам запретили общаться с прессой»

Кто? Большой босс, – сказал Зе Луиш.

Фото: Global Look Press

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