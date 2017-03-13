Футболист «Шанхай Шеньхуа» оштрафован на весь сезон из-за фола на Акселе Витселе

Игрок китайского «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн лишен части годовой зарплаты за грубую игру в матче с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Полузащитник совершил фол против экс-футболиста «Зенита» Акселя Витселя.

В середине первого тайма Шэн совершил жесткий подакт на бельгийце и получил прямое удаление. Позже руководство «Шанхая» приняло решение платить хавбеку уменьшенную зарплату в течение всего сезона.

Сразу после матча Шэна обязали выплатить за нарушение правил 300 тысяч юаней. Также футболист был переведен в дубль.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka