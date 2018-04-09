Футболист «Краснодара» заплатил 10 миллионов рублей, чтобы сыграть против «Зенита»

Хавбек «Краснодара» Олег Шатов заплатил 10 млн рублей, чтобы принять участие в игре против «Зенита». В составе «быков» Шатов выступает в аренде.

Перед матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром» из одноименного города случилась невероятная интрига. Стало известно, что против клуба из города на Неве сыграет его же игрок Олег Шатов, который сейчас находится в аренде в «Краснодаре». Суть интриги была в том, что по неофициальной информации, выход на поле полузащитника Шатова против «Зенита» должен был стоить 10 миллионов рублей, якобы именно такая сумма была прописана в его контракте по аренде. Говорят, деньги заплатил из своего кармана сам Шатов, по другой информации это было сделано пополам между клубом и футболист или сам клуб заплатил. В принципе, это неважно кто заплатил, важно другое, что Шатов в очередной раз доказал, что он неординарный и футболист, и человек.

Главный тренер «Зенита» итальянец Роберто Манчини посчитал, что Шатов не нужен команде и отправил его в «Краснодар». В субботу Олег вышел на поле и забил красивый гол в ворота «Зенита». Питерские болельщики, включая оголтелых фанатов, наверное впервые в истории, наградили аплодисментами футболиста, забившего гол в ворота их любимой команды!

На 79-й минуте Шатова заменили на Романа Шишкина, и его уход с поля болельщики проводили непрекращающимися аплодисментами. А сам он уже на лавочке для запасных не смог сдержать эмоций, сидел и плакал как ребенок. А в программе «После футбола» он сказал, что «душой и сердцем» всегда был в «Зените», отдавал клубу все силы, но когда «попал в «яму», с ним поступили несправедливо, от него просто избавились. «Под несправедливостью я подразумевал все вместе. В том числе то, что мне там высчитывали какие-то проценты за плохую игру. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период — после операции шла череда травм», — рассказал футболист.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, и практически лишился шансов на чемпионство.

Источник: tele.ru

Фото: Global Look Press

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