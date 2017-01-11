Футболист «Аталанты» Роберто Гильярдини перешел в «Интер» на правах аренды

Миланский «Интер» начал усиление команды в зимнее трансферное окно. Сегодня «нерадзурри» приобрели полузащитника «Аталанты».

Роберто Гильярдини перешел в миланский клуб на правах аренды. За черно-синих хавбек будет выступать 1,5 года. Как сообщается, руководство «Интера» уже готово выкупить права на футболиста за 25-27 миллионов евро.

В этом сезоне Гильярдини сыграл 13 матчей Серии А. За эти игры 22-летний футболист смог оформить 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Интер»