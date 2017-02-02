Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник сборной Англии, «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры игрока. Игроку на данный момент 38 лет.

«Спустя 21 невероятный год я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу жизни.

Я очень горжусь трофеями, которые завоевал, тем, что больше 100 матчей отыграл за сборную Англии, и тем, что больше 300 голов забил за карьеру.

Я должен поблагодарить многих людей. Спасибо родителями, привившим мне ценности усердного труда, преданности работе и профессионализма. Эти идеалы я пронес через все, что делал. Я навеки благодарен семье за поддержку, моей жене Кристин, дочерям Луне и Айле.

Также благодарю друзей и мою команду. Это касается всех потрясающих партнеров, тренеров и персонала.

Хочу отдать должное клубам, за которые я выступал. В первую очередь это «Вест Хэм», где случился мой дебют в 1996 году. Спасибо людям, которые поверили в меня в молодом возрасте. Мои последние клубы – это «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Я получил огромное наслаждение от последних лет карьеры.

Конечно же, самая большая часть моего сердца принадлежит «Челси». Этот клуб дал мне очень много великолепных воспоминаний. Я никогда не забуду успехов, которых мы добились вместе. Невозможно поблагодарить лично каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении 13 лет, проведенных в «Челси». Я навеки благодарен всем. Болельщики «Челси» оказывали мне и моим партнерам невероятную поддержку.

Глядя в будущее, я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность пройти обучение и квалификацию в качестве тренера. Предвкушаю возможности, которые открывает мое решение», – написал футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Фрэнка Лэмпарда