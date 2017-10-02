Франк Рибери получил разрыв связок правого колена

Хавбек «Баварии» Франк Рибери прошел медицинское обследование из-за травмы. Он получил ее в матче 7-го тура бундеслиги с «Гертой» (2:2).

Француз на 62-й минуте матча покинул поле при помощи врачей, а стадион на костылях. 34-летнего хавбек получил разрыв связок правого колена, однако операция не потребуется. Ближайшие несколько недель Рибери предстоит консервативное лечение.

В зависимости от процесса выздоровления, медицинский штаб примет дальнейшие меры по реабилитации.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»