Франк Рибери получил разрыв связок правого колена

Автор: Владимир Шевелев 0

Франк Рибери

Хавбек «Баварии» Франк Рибери прошел медицинское обследование из-за травмы. Он получил ее в матче 7-го тура бундеслиги с «Гертой» (2:2).

Француз на 62-й минуте матча покинул поле при помощи врачей, а стадион на костылях. 34-летнего хавбек получил разрыв связок правого колена, однако операция не потребуется. Ближайшие несколько недель Рибери предстоит консервативное лечение.

В зависимости от процесса выздоровления, медицинский штаб примет дальнейшие меры по реабилитации.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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