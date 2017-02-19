Франк де Бур: «Промес готов к переходу в сильный европейский клуб, это было бы круто»

Бывший тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур прокомментировал выступление голландского полузащитника Куинси Промеса за «Спартак». По его словам, игрок готов к переходу в большой клуб.

«Промес сейчас играет на очень высоком уровне, это талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов по ходу карьеры. Думаю, что Куинси уже готов к переходу в сильный европейский клуб, это было бы круто и для него, и для сборной.

Сможет ли Промес стать лидером национальной команды? Он уже удачно выступает за сборную: Блинд очень на него рассчитывает, всегда ставит в основу, и это важно. Сейчас лидером команды является Роббен, но Куинси действительно близок к этому.

У меня действительно много предложений, но я от них отказываюсь. Очень тяжело возобновлять тренерскую деятельность по ходу сезона, это не идеальные условия для старта, поэтому я вернусь к работе не раньше лета. Никогда не интересовался российскими клубами, да и со мной никто не связывался. Это хороший чемпионат, но я предпочитаю бундеслигу или примеру», – сказал де Бур.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС