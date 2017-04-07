Франческо Тотти стал участником акции «Каждый ребенок – это мой ребенок»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Франческо Тотти

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти принял участие в благотворительной акции. Футболист выступил против войны в Сирии.

Тотти поучаствовал в благотворительной акции «Каждый ребенок – это мой ребенок». Цель данного проекта — обратить внимание на тяжелые условия детей, которые живут в зоне военных конфликтов. 39-летний опубликовал видеозапись с хэштегом #EveryChildIsMyChild на личной странице в Twitter

 Помимо Тотти, в акции успели поучаствовать некоторые итальянские футболисты. К Франческо присоединились чемпион мира-2006 Джанлука Дзамбротта, защитник «Сассуоло» Федерико Пелузо, а также вратарь «Милана» Марко Сторари.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Франческо Тотти
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