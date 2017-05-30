Франческо Тотти: «Не знаю, где, но я продолжу играть»

Автор: Дмитрий Темников 0

Франческо Тотти

В воскресенье свою карьеру завершил капитан «Ромы» Франческо Тотти. В этот же день на вечеринке итальянец сделал неожиданное заявление.

«Я продолжу. Я не знаю, где, но я продолжу играть. Послание не окончено, ему не хватает целого конца. Я продолжу в этом году», — заявил 40-летний форвард.

Напомним, за «волков» Франческо выступал 25 лет. За это время он завоевал с клубом звание чемпиона Италии, а также становился двукратным обладателем национального Кубка.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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