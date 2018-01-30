Франческо Баранка: «67 странных матчей выявили в Украине с мая 2017 года»

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка рассказал о ходе борьбы с договорными матчами в Украине. По словам итальянца, сейчас расследуются более 50 поединков чемпионата страны.

«У нас есть более 50 матчей в поле нашего зрения. По некоторым из них уже есть определенные выводы и некоторые из них уже расследуются. Процедура стартует незамедлительно, после того, как мы находим странные движения ставок. Это проходит при основном расследовании и с рекомендациями футбольных экспертов. С мая 2017 года мы выявили в общей сложности 67 подозрительных матчей во всех футбольных дивизионах Украины. Включая молодежные, женские и товарищеские игры», — заявил г-н Баранка в интервью terrikon.com.

Глава комитета также отметил, что организация договорных матчей — комплексная структура, поэтому сами организаторы вполне могут находиться за пределами Украины.

«В марте мы снова начнем наши визиты в клубы, чтобы объяснить риски и опасности договорных матчей. В течение многих лет матчи с фиксированным результатом были допущены во всей Европе, и теперь не так легко изменить менталитет игроков. Полагаю, просто по большей части, многие из них являются азартными игроками и не понимают, что это может быть опасно. Изменить их отношение — это огромная работа. Но в то же время, мы убеждены, что это нужно делать. Это единственный способ получить позитивный результат в будущем», — заключил Франческо Баранка.

Ранее глава Комитета по этике и честной игре ФФУ сообщил, что власти стали блокировать работу организаторов договорных матчей непосредственно на стадионах.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров