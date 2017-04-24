Фоторепортаж с матча «Реала» и «Барселоны»

Вчера вечером мы с вами увидели очередной матч великого противостояния, о котором можно будет рассказывать детям. Еженедельник «Футбол» представляет утреннюю фотоподборку с матча «Реала» и «Барселоны».

Так фанаты «Реала» отправляют своих любимцев на матч с «Барселоной».

Гарет Бэйл вчера покинул поле уже на 39-й минуте.

У Криштиану Роналду вчера так ничего и не получалось.

Зато получалось у кого-то другого. Ну и кто здесь лучший игрок мира?

Виват, Лионель!

Виват, «Барселона»!

Фото: Global Look Press, официальный сайт футбольного клуба «Реал Мадрид», официальный твиттер футбольного клуба «Барселона»

Источник: Еженедельник «Футбол»