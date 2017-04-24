Фоторепортаж с матча «Реала» и «Барселоны»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Реал - Барселона

Вчера вечером мы с вами увидели очередной матч великого противостояния, о котором можно будет рассказывать детям. Еженедельник «Футбол» представляет утреннюю фотоподборку с матча «Реала» и «Барселоны».  

Реал - Барселона 

Так фанаты «Реала» отправляют своих любимцев на матч с «Барселоной».

Реал - Барселона

Гарет Бэйл вчера покинул поле уже на 39-й минуте.

Реал - Барселона

У Криштиану Роналду вчера так ничего и не получалось.

Реал - Барселона

Зато получалось у кого-то другого. Ну и кто здесь лучший игрок мира?

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Реал Барселона

Реал - Барселона

Виват, Лионель!

Реад - Барселона

Виват, «Барселона»!

Фото: Global Look Press, официальный сайт футбольного клуба «Реал Мадрид», официальный твиттер футбольного клуба «Барселона»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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