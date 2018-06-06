Форвард сборной Ирана Реза Гучаннежад: «Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс»

Сборной Ирана сегодня в подмосковной Баковке начала тренировки перед стартом ЧМ-2018. Нападающий «Персидских леопардов» Реза Гучаннежад рассказал о том, как влияет на команду священный месяц Рамадан.

«Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс. Футбол – это такой вид спорта, где требуется особый подход из-за больших физических нагрузок, поэтому у нас есть некоторые послабления.

Впереди у нас три важных матча на групповом этапе чемпионата мира, в том числе матч против команды Марокко, который станет для нас своеобразным финалом.

Поэтому сейчас наши мысли заняты только подготовкой к чемпионату мира», – сказал Гучаннеджад.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС