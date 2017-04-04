Форвард «Сампдории» заинтересовал «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси»

«Сампдория» может потерять своего юного форварда. Чешский нападающий Патрик Шик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Трансферная стоимость чеха оценивается в 7 миллионов евро. В контракте Шика прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

В «Сампдорию» Патрик Шик перешел в 2016 году из пражской «Спарты» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне Шик провел 24 матча в Серии А, забил восемь мячей и сделал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»