Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан остался в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Специалистом интересуется «ПСЖ».

45-летний француз пока не принял решения о своем будущем и даст ответ в мае, по окончании сезона.

Из-за неопределенности в этом вопросе руководство клуба ведет поиски потенциального преемника Зидана, но в клубе хотят, чтобы тренер остался на посту.

Напомним, к специалисту проявляют интерес руководители «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca