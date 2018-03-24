Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан остался в «Реале»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Специалистом интересуется «ПСЖ».

45-летний француз пока не принял решения о своем будущем и даст ответ в мае, по окончании сезона.

Из-за неопределенности в этом вопросе руководство клуба ведет поиски потенциального преемника Зидана, но в клубе хотят, чтобы тренер остался на посту.

Напомним, к специалисту проявляют интерес руководители «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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