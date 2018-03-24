Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан остался в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Специалистом интересуется «ПСЖ».
45-летний француз пока не принял решения о своем будущем и даст ответ в мае, по окончании сезона.
Из-за неопределенности в этом вопросе руководство клуба ведет поиски потенциального преемника Зидана, но в клубе хотят, чтобы тренер остался на посту.
Напомним, к специалисту проявляют интерес руководители «ПСЖ».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca