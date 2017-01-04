«Фламенго» и «Спартак» согласовали трансфер Ромуло

Автор: Лидия Дидык 1 Comments

Ромуло

Полузащитник «Спартака» Ромуло присоединится к бразильскому «Фламенго» 11 января. Kлубы согласовали все условия трансфера.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию.

Контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го.

Полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча. В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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One thought on “«Фламенго» и «Спартак» согласовали трансфер Ромуло

  1. Уведомление: «Фламенго» и «Спартак» согласовали трансфер Ромуло

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