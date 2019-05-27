ФК «Волынь» заподозрили в организации договорного матча

Украинский футбольный клуб «Волынь» заподозрили в попытке организации договорного матча. Правоохранительные органы собираются задержать организаторов «договорняка», если смогут доказать факт передачи денег.

По данным СМИ, «Волынь» предложила $11 тыс. клубу «Горняк-Спорт» за поражение в матче первой лиги. Главный тренер «Горняка» Владимир Мазяр заявил, что его команда не получала денег от красно-белых.

«Еще перед игрой сказал, что это последний матч, я их просил не как тренер, а как друг, чтобы они сыграли для себя, семьи, болельщиков и забыли, что этот матч для нас ничего не решает. Если, например, есть там какие-то варианты стимулирования с другой стороны, то пусть расслабятся: ничего не было. Разве что президент пообещал премию за ничью как за победу» — рассказал Мазяр в интервью Sport Arena.

Ранее экс-футболист украинского ФК «Карпаты» рассказал о договорном матче с «Металлистом» в 2008 году. Он заявил, что игроки львовского клуба получили по $10 тыс. за сдачу матча.

Фото: Сергея Дроняева

Источник: Рейтинг букмекеров

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