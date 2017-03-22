ФК «Тосно» может сменить название

Компания Fort Group, являющаяся владельцем клуба «Тосно», объявила о конкурсе на смену названия клуба. Голосующим предложено несколько вариантов.

Максим Левченко, один из владельцев Fort Group, рассказал о возможных вариантах ребрендинга.

«Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году?

Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет…».

ФК «Тосно» основан в 2013 году. В текущем сезоне клуб с 54 очками занимает второе место после 27 туров ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка