ФК «Скала» ответил на обвинения в договорных матчах

Украинский футбольный клуб «Скала» выступил с открытым письмом, в котором ответил на обвинения в договорных матчах. Клуб обратился к главе Комитета по этике Федерации футбола Украины с просьбой предоставить доказательства договорного характера матчей.

«Весь коллектив ФК «Скала», узнав об обвинениях, был поражен, ведь команда никогда не участвовала и не будет в позорных явлениях, именуемыми «договорняками». Мало того, наш клуб систематически высказывается и борется за искоренение таких явлений из украинского футбола. Из-за необоснованных и ничем не подкрепленных обвинений игроки «Скалы» вышли на игру против команды из Сум в подавленном состоянии. Кроме того, команда потерпела восемь подряд поражений, что тоже сказалось на настрое. Из-за этого молодые футболисты нашей команды, средний возраст которой 19,1 года, нервничали и допускали много ошибок, что и сказалось на результате встречи», — говорится в письме, опубликованном на сайте клуба.

В обращении также отмечается, что это не первое обвинение клуба в нечестной игре. В матче 25-го тура перед игрой также были слухи о том, что «Скала» «сдаст» игру ФК «Тернополь». Объем ставок на эту встречу на бирже Betfair достиг отметки в $70 тыс.

«В том матче «Тернополь» победил благодаря результативной ошибке, которую, по нашему мнению, допустил лайнсмен из Кривого Рога Максим Левченко: на 49-й минуте поединка он подсказал арбитру, что мяч после удара головой Юрия Захаркива пересек линию ворот, хотя сначала ни арбитр, ни игроки ФК «Тернополь» не отреагировали на взятие ворот. И действительно, как мог увидеть лайнсмен, пересек ли мяч линию ворот, когда ему визуально мешал вратарь «Скалы», выбивая мяч из ближнего угла? Олег Билык своим телом перекрывал видимость эпизода, поэтому лайнсмен просто физически не мог видеть, пересек ли мяч линию ворот. Возможно, на его решение повлияла высокая ставка на эту игру? Ответ на этот вопрос мы ждем до сих пор», — сообщается в письме «Скалы».

Клуб обратился к главе Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранке с просьбой предоставить доказательства договорного характера матча против ФК «Сумы».

«Пиариться и ловить на деле настоящих нарушителей это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Мы же в свою очередь категорически отрицаем все эти обвинения и готовы нести ответственность в случае доказательства нашей вины», — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, «Скала» ждет официальных извинений и опровержения информации, которая порочит репутацию и бросает тень на имя старейшего в Украине клуба.

Напомним, Франческо Баранка сообщил, что ФФУ откроет дело относительно матча Первой лиги «Скала» – «Сумы» по подозрению в договорном характере. Объем торговли на рынке исходов этого матча достиг 62 тысяч долларов США на бирже Betfair.

«Рейтинг Букмекеров» отследил ставки на матч на бирже и зафиксировал необычно крупный объем торговли как для встречи такого масштаба.

Сумы на выезде победили команду «Скалу» с разгромным счетом 4:0.

Фото: Gafsports.com

Источник: Рейтинг Букмекеров

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.