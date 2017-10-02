ФК «Енисей» приглашает «Барселону» играть в ФНЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Енисей

После вчерашнего референдума вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент. Как уже сообщалось, в случае положительного исхода «Барселона» может сменить чемпионат.

Представители красноярского «Енисея» решили не терять время даром и пригласили «сине-гранатовых» для участия в турнире ФНЛ: «Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!».

В предложении красноярцев предусмотрен ряд бонусов для «Барсы». Это:

«Стартовые 15 очков;
Андрей Козлов в аренду на 5 матчей;
Гибкий лимит на легионеров;
Дениз Айтекин на 3 матча;
Допуск зрителей на все матчи;
5 карточек на пробитие пенальти».

Ответа от каталонцев пока не последовало.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Енисей»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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