«Фиорентина» не продлит контракт с Пауло Соузой по окончании сезона

«Фиорентина» не продлила контракт с главным тренером Пауло Соузой. Летом «фиалки» будет искать нового коуча.

По условиям соглашения, клуб мог его автоматически пролонгировать на год. Но срок действия этой опции истек несколько дней назад. Соуза точно покинет «Фиорентину» по окончании сезона. Он занимал пост тренера тосканской команды с лета 2015 года.

Основным претендентом на то, чтобы возглавить «Фиорентину», считается Эусебио Ди Франческо, который сейчас работает с «Сассуоло». Еще один вариант – пригласить Стефано Пиоли. Этот тренер в настоящее время работает с «Интером». Пиоли выступал за «Фиорентину», будучи футболистом.

В текущем сезоне «Фиорентина» занимает восьмое место в Серии А, набрав 52 очка после 32 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»