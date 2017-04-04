Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводиться на одной неделе

Финал Лиги Европы с 2018 по 2021 год будет проводиться на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

«Исполком постановил, что в ходе цикла 2018-21 годов финалы Лиги Европы УЕФА будут проводиться на той же неделе, что финалы Лиги чемпионов УЕФА. Это было сделано, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и в случае Лиги чемпионов, проводился по завершении сезонов на внутренней арене. Таким образом, финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая 2019 года. Как и сейчас, финалы двух турниров будут проводиться в разных городах».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в 2018 году будет сыгран 26 мая на «НСК Олимпийский», а финал Лиги Европы 10 днями ранее 16 мая в Лионе. При этом финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится 29 мая.

Отметим, что финальный матч сезона-2016/17 Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе, в то время как финал Лиги Европы — 24 мая в Сольне.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»