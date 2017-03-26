Филиппе Коутиньо ведет переговоры с «Барселоной»

Бразильский полузащитник английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может перейти в другой клуб. Игроком активно интересуется гранд испанского чемпионата.
По некоторым данным, руководство «Барселоны» уже ведет переговоры с «Ливерпулем» по поводу покупки 24-летнего хавбека. Трансфер должен состояться летом, однако о сумме предполагаемой сделки ничего не сообщается.
В текущем сезоне Филиппе провел за «красных» 27 матчей. В данных играх южноамериканец забил 7 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es