ФИФА поздравила «Спартак» с юбилеем

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

ФИФА

ФИФА отправила поздравления «Спартаку» в честь дня рождения. Сегодня, 18 апреля красно-белые отмечают 95-летие клуба.

Напомним, предшественник «Спартака» МКС («Московский кружок спорта Краснопресненского района») был основан московскими спортсменами района Красная Пресня 18 апреля 1922 года. Позже команда также называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», а с 1935 года клуб обрел свое нынешнее название.

Фото: Global Look Press
Видео: официальный сайт ФИФА
Источник: пресс-служба ФИФА

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