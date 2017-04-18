ФИФА поздравила «Спартак» с юбилеем

ФИФА отправила поздравления «Спартаку» в честь дня рождения. Сегодня, 18 апреля красно-белые отмечают 95-летие клуба.

Напомним, предшественник «Спартака» МКС («Московский кружок спорта Краснопресненского района») был основан московскими спортсменами района Красная Пресня 18 апреля 1922 года. Позже команда также называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», а с 1935 года клуб обрел свое нынешнее название.

Фото: Global Look Press

Видео: официальный сайт ФИФА

Источник: пресс-служба ФИФА