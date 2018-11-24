ФИФА помешало Макларену провести расследование перед ЧМ-2018, Погба может оказаться в «Интере», КОНМЕБОЛ предложили проводить ЧМ раз в два года. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 ноября.
1. Премьер-лига. 15 тур. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином», «Оренбург» одержал победу над «Уфой», «Динамо» проиграло «Енисею»
2. Денис Глушаков, Андрей Ещенко и ряд других футболистов сдадут экзамены на тренерскую лицензию
Завершившие карьеру Роман Березовский, Алексей и Василий Березуцкие тоже собираются ее получить.
3. «Интер» поборется за Поля Погба
Француз является одним из приоритетных вариантов, чтобы усилить полузащиту.
4. КОНМЕБОЛ предложила проводить ЧМ раз в два года
Там считают, что это пойдет на пользу.
5. ФИФА помешала независимому антидопинговому расследованию перед ЧМ-2018
Расследование должно было пройти с участием юриста и эксперта по допингу Ричарда Макларена перед чемпионатом мира 2018 года в России.
Фото: Global Look Press