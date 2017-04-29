ФИФА подозревает Джанни Инфантино во влиянии на выборы главы Африканской конфедерации футбола

Комитет по этике ФИФА открыл очередное расследование. На этот раз в отношении главы ведомства Джанни Инфантино.

Расследование касается возможной причастности Инфантино к влиянию на итоги выборов главы Африканской конфедерации футбола, которым в марте стал Ахмад Ахмад из Мадагаскара.

Ранее комитет по этике ФИФА безуспешно расследовал дело о кредите в размере 4 миллионов евро, предоставленном Федерации футбола Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфантино занимал тогда пост генерального секретаря.

Кроме того, в прошлом году комитет по этике ФИФА снял обвинения с Инфантино по делу о возможной растрате чиновником средств организации в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph