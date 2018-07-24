ФИФА назвала номинантов на приз лучшем игроку года

Автор: Евгений Морозов 0

ФИФА определила номинантов на приз лучшем игроку года. Среди них можно найти Мбаппе и Модрича.

Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

Номинанты на звание лучшего игрока сезона по версии ФИФА:

Эден Азар («Челси»);

Рафаэль Варан («Реал»);

Антуан Гризманн («Атлетико»);

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Харри Кейн («Тоттенхэм»);

Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Лионель Месси («Барселона»);

Лука Модрич («Реал»);

Криштиану Роналду («Реал»);

Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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