ФИФА назвала номинантов на приз лучшем игроку года

ФИФА определила номинантов на приз лучшем игроку года. Среди них можно найти Мбаппе и Модрича.
Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.
Номинанты на звание лучшего игрока сезона по версии ФИФА:
Эден Азар («Челси»);
Рафаэль Варан («Реал»);
Антуан Гризманн («Атлетико»);
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Харри Кейн («Тоттенхэм»);
Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
Лионель Месси («Барселона»);
Лука Модрич («Реал»);
Криштиану Роналду («Реал»);
Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА