ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова по делу о допинговом нарушении в 2015 году

ФИФА открыла дело в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Пресс-служба казанцев сообщила, что не получала уведомлений от ФИФА по поводу расследования в отношении 28-летнего россиянина.

«Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», – рассказал источник в РФС, знакомый с материалами дела.

«В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев.

Но при этом отметим, что футболисты «Рубина» периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», – заявили в пресс-службе клуба.

В «Рубине» не стали отрицать того, что Камболов мог быть извещен ФИФА индивидуально.

Камболов провел 2 матча за сборную России. Он попал в заявку на Кубок Конфедераций-2017, но на турнире не сыграл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС