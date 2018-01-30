ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова по делу о допинговом нарушении в 2015 году

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

ФИФА открыла дело в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Пресс-служба казанцев сообщила, что не получала уведомлений от ФИФА по поводу расследования в отношении 28-летнего россиянина.

«Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», – рассказал источник в РФС, знакомый с материалами дела.

«В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев.

Но при этом отметим, что футболисты «Рубина» периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», – заявили в пресс-службе клуба.

В «Рубине» не стали отрицать того, что Камболов мог быть извещен ФИФА индивидуально.

Камболов провел 2 матча за сборную России. Он попал в заявку на Кубок Конфедераций-2017, но на турнире не сыграл.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мвила

Янн М’Вила в ближайшее время перейдет в «Сент-Этьен» бесплатно

Мвила

Янн М’Вила потребует у «Рубина» денежную компенсацию за невыплаченную зарплату

Тарас Бурлак

Тарас Бурлак стал игроком «Крыльев Советов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 