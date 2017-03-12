Фэшн Сакала: «Гунько сказал: «Делай на поле то, что ты захочешь»

Замбийский нападающий Фэшн Сакала поделился впечатлениями от «Спартака-2». 19-летний форвард доволен своим новым клубом.

«Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он все время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.

Что Гунько сказал мне при первой встрече? «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь», — поведал Сакала.

В зимнее трансферное окно Фэшн Сакала приехал на просмотр в «Спартак-2», за время пребывания в клубе замбиец отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В феврале подписал с клубом трехлетний контракт.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Чемпионат