Фернандо: «Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о судействе в РФПЛ. Бразилец связал отсутствие в активе команды пробитых пенальти в текущем сезоне РФПЛ с нежеланием многих видеть клуб чемпионом.

«Проблема ли, что «Спартак» не бил пенальти в этом сезоне? На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимание на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

После вылета «Зенита» из ЛЕ борьба за чемпионство будет более жесткой? «Зенит» — один из наших главных соперников. Прежде всего, нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжелых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков «Зенит» бросит все силы на чемпионат», — рассказал Фернандо.

«Красно-белые» после 17 туров лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт