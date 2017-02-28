Фернандо: «Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о судействе в РФПЛ. Бразилец связал отсутствие в активе команды пробитых пенальти в текущем сезоне РФПЛ с нежеланием многих видеть клуб чемпионом. 

«Проблема ли, что «Спартак» не бил пенальти в этом сезоне? На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимание на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

После вылета «Зенита» из ЛЕ борьба за чемпионство будет более жесткой? «Зенит» — один из наших главных соперников. Прежде всего, нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжелых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков «Зенит» бросит все силы на чемпионат», — рассказал Фернандо.

«Красно-белые» после 17 туров лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Дефицит бюджета РФС по итогам 2014 года составил 180,4 миллиона рублей

У Бибраса Натхо диагностирован сильный ушиб ноги

Союз четырех. Алексей Андронов – об Объединенном Суперкубке

Добавить комментарий

Войти с помощью: 