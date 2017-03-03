Фернандо Торрес рассчитывает на быстрое возвращение на поле

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, который получил серьезную травму в матче с «Депортиво», поблагодарил своих поклонников за поддержку. Игрок рассказал о том, когда планирует вернуться.
«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, смогу вернуться в ближайшее время!» – написал Торрес в своем Twitter.
Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto!
— Fernando Torres (@Torres) 2 марта 2017 г.
Напомним, что форвард потерял сознание после столкновения с соперником. Он был экстренно доставлен в больницу.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter