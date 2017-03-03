Фернандо Торрес рассчитывает на быстрое возвращение на поле

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, который получил серьезную травму в матче с «Депортиво», поблагодарил своих поклонников за поддержку. Игрок рассказал о том, когда планирует вернуться.

«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, смогу вернуться в ближайшее время!» – написал Торрес в своем Twitter.

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) 2 марта 2017 г.

Напомним, что форвард потерял сознание после столкновения с соперником. Он был экстренно доставлен в больницу.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter