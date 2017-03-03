Фернандо Торрес рассчитывает на быстрое возвращение на поле

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, который получил серьезную травму в матче с «Депортиво», поблагодарил своих поклонников за поддержку. Игрок рассказал о том, когда планирует вернуться.

«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, смогу вернуться в ближайшее время!» – написал Торрес в своем Twitter.

Напомним, что форвард потерял сознание после столкновения с соперником. Он был экстренно доставлен в больницу.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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