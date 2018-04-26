«Фенербахче» проведет 3 матча без зрителей из-за беспорядков на игре с «Бешикташем»

Автор: Михаил Серебряков 0

Fenerbahçe

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции вынес решение по беспорядкам на матче Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ». В этой встрече пострадал главный тренер «Бешикташа» Гюнеш.

Игра была прервана во втором тайме из-за того, что болельщики хозяев попали каким-то тяжелым предметом в голову тренеру гостей Шенолу Гюнешу.

«Фенербахче» заплатит штраф в размере примерно 210 тысяч евро и проведет три матча без зрителей, «Бешикташ» заплатит около 10 тысяч евро.

Матч будет доигран 3 мая с 57-й минуты и счета 0:0, когда он был остановлен. Игра также пройдет без зрителей.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Федерации футбола Турции

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