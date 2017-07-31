Феллайни уйдет в «Галатасарай», УЕФА проверит «Ман Сити», а Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 июля.
1. Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» минимально побеждает «Тосно», «Локомотив» переиграл «Анжи», «Ростов» одержал первую победу в чемпионате
2. Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт у «Барселоны»
3. «Галатасарай» согласовал с Маруаном Феллайни контракт на 4 года
4. УЕФА проверит «Манчестер Сити» на предмет соблюдения финансового фэйр-плей
5. Антонио Рюдигер: «Легко сказать «сохраняй спокойствие», когда ты не черный»
Фото: Global Look Press