Феллайни уйдет в «Галатасарай», УЕФА проверит «Ман Сити», а Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Маруан Феллайни

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 июля.

1. Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» минимально побеждает «Тосно», «Локомотив» переиграл «Анжи», «Ростов» одержал первую победу в чемпионате

2. Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт у «Барселоны»

3. «Галатасарай» согласовал с Маруаном Феллайни контракт на 4 года

4. УЕФА проверит «Манчестер Сити» на предмет соблюдения финансового фэйр-плей

5. Антонио Рюдигер: «Легко сказать «сохраняй спокойствие», когда ты не черный»

Фото: Global Look Press

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