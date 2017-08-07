Фелиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.

Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 31 матч в АПЛ, забил 13 мячей и отдал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»