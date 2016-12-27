Федор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года

Нападающий «Краснодара» и сборной России стал 43-м победителем опроса еженедельника «Футбол» за всю его историю. В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.

Респонденты называли трех лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Федор Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов форварда «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).

Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Традиция из чемпионата СССР перекочевала в российские времена. По условиям опроса называть можно всех игроков, выступавших в минувший календарный год в чемпионате России, а так же российских футболистов, выступающих за рубежом.

«Свой лучший гол я забил «Уфе», ударом через себя. Это был лучший гол не только за год, думаю, он самый красивый из всех, что забивал за карьеру. А в опросе еженедельника «Футбол», точно бы проголосовал за Промеса. Но это ведь опрос за год? Если бы был за полгода, дальше бы поставил либо Халка, либо Жулиано. А за весь 2016-й — вот моя тройка: Промес, Дзюба, Акинфеев», — рассказал Федор Смолов в интервью изданию.

Федор Смолов сумел прервать легионерскую серию в опросе еженедельника «Футбол». До него дважды подряд, в 2014-м и 2015-м году, в голосовании журналистов побеждали нападающие-иностранцы: ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк («Зенит»).

«Зенит» в этом году стал лидером по числу игроков в опросе – 13 человек из питерского клуба попали в итоговый список. На второй позиции – чемпион страны ЦСКА (11), а замыкают тройку – представители команды-сюрприза – «Ростова» (10), по пять игроков делегировали в опрос «Краснодар» и «Спартак». Всего респондентами был назван 61 футболист из 16 клубов.

Фото: Global Look Press