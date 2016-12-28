Федор Смолов назван лучшим футболистом года, «Ростов» рассчитался с долгами, Криштиану Роналду — спортсмен года в Европе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и материалы за 27 декабря.

1. Федор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года

2. «Ростов» получил от УЕФА все призовые за участие в Лиге чемпионов и выплатил все долги по зарплатам

3. Криштиану Роналду признали спортсменом года в Европе

4. «Анжи» объявил о скорой продаже ведущих игроков

5. Икер Касильяс может стать игроком «Марселя»

6. Русское народное. Денис Вдовин – об игроке 2016 года

7. Смолов time. Как страна голосовала за лучшего игрока 2016 года

Фото: Global Look Press