Федор Смолов назван лучшим футболистом года, «Ростов» рассчитался с долгами, Криштиану Роналду — спортсмен года в Европе. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и материалы за 27 декабря.

1. Федор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года

2. «Ростов» получил от УЕФА все призовые за участие в Лиге чемпионов и выплатил все долги по зарплатам

3. Криштиану Роналду признали спортсменом года в Европе

4. «Анжи» объявил о скорой продаже ведущих игроков

5. Икер Касильяс может стать игроком «Марселя»

6. Русское народное. Денис Вдовин – об игроке 2016 года

7. Смолов time. Как страна голосовала за лучшего игрока 2016 года

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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