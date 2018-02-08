Федор Смолов начал сотрудничество с Beats Electronics

Автор: Евгений Морозов 0

Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал сотрудничество с компанией Beats Electronics. Beats Electronics — известный американский производитель наушников и динамиков.

«Федор Смолов, представляющий надежды всей нации, готовится к выступлению на крупнейшей мировой арене. Добро пожаловать в семью», – говорится на официальной странице Beats by Dre в Instagram.

«Готов раскачать этот сезон. Рад стать частью семьи», – написал игрок.

Компания основана рэпером и хип-хоп продюсером Dr. Dre и бывшим председателем компании Interscope Geffen A&M Records Джимми Айовином.

 

 

Фото: Global Look Press
Источник: Источник — официальная страница Beats by Dre в Instagram

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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