Федор Смолов начал сотрудничество с Beats Electronics

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал сотрудничество с компанией Beats Electronics. Beats Electronics — известный американский производитель наушников и динамиков.

«Федор Смолов, представляющий надежды всей нации, готовится к выступлению на крупнейшей мировой арене. Добро пожаловать в семью», – говорится на официальной странице Beats by Dre в Instagram.

«Готов раскачать этот сезон. Рад стать частью семьи», – написал игрок.

Компания основана рэпером и хип-хоп продюсером Dr. Dre и бывшим председателем компании Interscope Geffen A&M Records Джимми Айовином.

Фото: Global Look Press

Источник: Источник — официальная страница Beats by Dre в Instagram