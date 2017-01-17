Федор Смолов: «Мне жалко Рому. Он добрый и открытый парень»

Форвард сборной России Федор Смолов высказал свое мнение, по поводу дисквалификации Романа Еременко. Напомним, что финского полузащитника отстранили на 2 года от футбола за употребление кокаина.

«Конечно же, я это не поощряю. Но мне жалко Рому. Мы не знакомы близко, но он добрый и открытый парень. И футболист высокого уровня, который делал чемпионат и ЦСКА сильнее. Надеюсь, ему скостят срок и он начнет играть гораздо раньше. Но профессиональный спортсмен не имеет права этого делать», — сказал Смолов.

Федор Смолов является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России. На его счету 10 забитых мячей и один голевой пас.

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: The-flow.ru